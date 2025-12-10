به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم گلبال جوانان ایران در چارچوب بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ به میزبانی شهر دبی کشور امارات موفق شد با نمایشی برتر، تیم عربستان را با نتیجه ۱۲ بر ۲ شکست دهد، تیم کشورمان از همان دقایق ابتدایی بازی، با دفاع منسجم و حملات مؤثر نبض مسابقه را در اختیار گرفت و نیمه نخست را با برتری قاطع پشت سر گذاشت. در نیمه دوم نیز روند هجومی ایران ادامه یافت و بازیکنان جوان کشورمان با دقت بالا در حملات، اختلاف را دو رقمی کردند.