مه شدید و بارش برف محورهای کوهستانی و گردنههای آذربایجانغربی فراگرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانغربی گفت: درحال حاضر در محورهای سردشت-مهاباد (محدوده گردنه زمزیران)، محور بوکان-مهاباد و محور سردشت -پیرانشهر، شاهد پدیده برف و در محورهای پیرانشهر به پایانه مرزی تمرچین و گردنه قوشچی در محور ارومیه - سلماس شاهد مه گرفتگی شدید هستیم.
ارسلان شکری افزود: با فعالیت شبانه روزی راهداران درحال حاضر تمامی محورها و گردنههای استان باز و تردد روان جریان دارد.
شکری اظهارکرد: با وجود این شرایط جوی، خوشبختانه هیچگونه انسداد، محدودیت یا مشکل ترافیکی در محورهای استان گزارش نشده و تردد در تمامی مسیرها به صورت عادی و روان در جریان است.
وی گفت: با توجه به لغزندگی سطح جادهها و کاهش میدان دید در برخی مناطق، از رانندگان درخواست میشود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغهای روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه، بهویژه سیستم ترمز و برفپاککنها، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.