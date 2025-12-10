با افتتاح سه بلوک جدید با ۱۲۶ واحد اقامتی در مجموعه زائر سرای رضوی مشهد، ۵۰۰ نفر به ظرفیت این زائر سرا، اضافه شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی امروز در مراسم آغاز رویداد آیینه و شمعدان (تامین جهیزیه ۱۵۰۰ نومزدوج در سراسر کشور) و افتتاح مرحله سوم زائرسرای رضوی گفت: زائرسرای رضوی تاکنون دارای ۱۶ بلوک با ۲۴ هزار متر مربع زیربنا و تقریبا ۲۰۰۰ نفر شب امکان اقامت داشت.

محمدحسین استادآقا افزود: ۱۲۶ واحد جدید با ۵۰۰ نفر ظرفیت، ۱۰ هزار متر مربع زیربنا دارد. امروز همچنین عملیات اجرایی بلوک آموزشی و فرهنگی آغاز با ۴۳۰۰ متر مربع در این مجموعه آغاز شد.

وی ادامه داد: تالار خورشید هشتم نیز امروز با ۲۰۰۰ متر مربع زیربنا در زائرسرای رضوی افتتاح شد.

استادآقا گفت: امیدواریم در دهه فجر، هفت بلوک جدید زائرشهر نیز افتتاح شود.

وی همچنین با اشاره به آغاز رویداد آیینه و شمعدان با هدف تامین جهیزیه ۱۵۰۰ نومزدوج در سراسر کشور گفت: ۶۲ زوج از استانهای سه گانه خراسان، امروز در مراسمی حواله های جهیزیه خود را دریافت کردند و بقیه این سری جهیزیه تا دهه کرامت ۱۴۰۵ بین نو مزدوجین توزیع خواهد شد.