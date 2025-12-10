سرپرست اداره‌ کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه اعلام کرد: در شبانه‌روز گذشته، راهداران موفق به پاک‌سازی و ریزش‌برداری در ۱۱۵ مقطع از محورهای مواصلاتی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، از آماده‌باش کامل نیرو‌ها و تجهیزات راهداری دراستان خبر داد .

علی سلیمی با اشاره به فعالیت مستمر سامانه بارشی و لزوم تأمین ایمنی تردد در جاده‌های استان اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و شرایط جوی حاکم بر منطقه، تمامی گشت‌های راهداری در محور‌های مواصلاتی استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، بلافاصله وارد عمل شوند.

وی با تشریح اقدامات انجام شده طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: در این بازه زمانی، ۶۷ نیروی راهدار به صورت شبانه‌روزی در محور‌ها حضور داشته و با بهره‌گیری از ۵۴ دستگاه ماشین‌آلات راهداری آماده‌باش، به رصد وضعیت جاده‌ها و ارائه خدمات پرداخته‌اند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه یکی از اقدامات انجام شده در این مدت را عملیات ریزش‌برداری در نقاط کوهستانی و حادثه‌خیز دانست و افزود: به همت نیرو‌های راهداری، عملیات ریزش‌برداری در ۱۱۵ مقطع از جاده‌های استان کرمانشاه با سرعت و دقت انجام شد تا از مسدود شدن مسیر‌ها و بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود و تردد ایمن برای هموطنان برقرار بماند.

علی سلیمی با توصیه به رانندگان برای رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی تأکید کرد: هموطنان گرامی می‌توانند پیش از آغاز سفر، برای اطلاع دقیق از وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها، محدودیت‌های احتمالی و شرایط جاده‌ها با سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس حاصل نمایند. این سامانه به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و ارائه اطلاعات به‌روز به کاربران جاده‌ای است.