رئیس هیئت مدیره تعاونی انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی کشور؛ گفت: فعالیت بخش قابل توجهی از واحد‌های تولیدی صنایع وابسته به سازه‌های فولادی بدلیل ناترازی انرژی و کاهش ساخت وساز متوقف شده و بسیاری از این واحد‌ها اکنون با ظرفیت خالی مواجه هستند.

: هم اکنون ناترازی انرژی و کاهش ساخت‌وساز و همچنین اجرای طرح‌های عمرانی در کشور سبب کاهش تولید سازه‌های فولادی و خالی ماندن ظرفیت بسیاری از واحد‌های تولیدی شده است. آقای سعید زارع حقیقی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه سازه‌های فولادی در زیرساخت‌ها و ابنیه کشور نقش بسیار مهمی دارند، گفت

وی با اشاره به مشکلات تأمین انرژی واحد‌های تولیدی، به‌ویژه واحد‌های فولادی که مصرف انرژی بالایی دارند، گفت: سهمیه انرژی واحد‌ها کاهش یافته و این امر در بهای تمام‌شده محصولات، قیمت آهن و سایر کالا‌های وابسته اثرگذار بوده است؛ با این حال قیمت‌ها همچنان فاصله زیادی با بازار جهانی دارد.

زارع حقیقی درباره تأمین شمش مورد نیاز واحد‌های تولیدی نیز گفت: بخشی از مواد اولیه از طریق بورس کالا تأمین می‌شود که البته سهمیه واحد‌ها کاهش یافته است و بخش دیگری هم از بازار آزاد و بخش خصوصی تهیه می‌شود.

وی با اشاره به رکود ساخت‌وساز افزود: رکود موجود بر فعالیت واحد‌های تولیدکننده محصولات ساختمانی و صنایع فولادی وابسته تأثیر جدی گذاشته است. هرچند سازه‌های فولادی از تنوع بالایی برخوردارند و می‌توان در حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌ها، پل‌ها، شهرک‌های صنعتی و سوله‌ها نیز فعالیت کرد، اما متأسفانه این بخش‌ها که در حیطه فعالیت‌های دولتی قرار می‌گیرند نیز تا حد زیادی متوقف شده‌اند.

رئیس هیئت‌مدیره تعاونی انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی کشور ابراز امیدواری کرد با توجه به مشوق‌هایی که دولت برای تأمین انرژی در نظر گرفته، واحد‌های تولیدی هرچه سریع‌تر به مسیر تولید حداکثری طبق برنامه هفتم توسعه بازگردند.