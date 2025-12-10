به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ صنوف آلاینده در شهر بجنورد و مشاغلی که برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کند مشکلی است که از دیر باز در بجنورد گریبان گیر شهر به خصوص در بافت میانی و ورودی‌های شهر شده و چهره شهر را نا زیبا کرده است.

طرح ساماندهی این مشاغل چند سالی است که جلسه‌های متعدد شورای شهر و کمیسیون‌های مختلف مطرح بوده و بار‌ها در خصوص آن چاره اندیشی شده و رایزنی‌های لازم هم صورت گرفته است.

جمشید عین بیگی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما از جانمایی زمین و انجام طرح مطالعاتی این طرح گفت و افزود: در مرحله نخست ساماندهی بازار خودرو‌ها انجام می‌شود.

وی در ادامه همچنین از سامانه دیگر مشاغل آلاینده هم خبرداد و گفت: عین بیگی برای این طرح زمینی به مساحت ۵۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع با اعتباری افزون بر ۷۲۸ میلیارد تومان در محدوده شهرک گلستان بجنورد جانمایی شده است.