رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم از اجرا شدن طرح نوسازی و بازسازی ۶۶ دستگاه انواع ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای مسافر (اتوبوس، مینی بوس و سواری) با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در استان قم، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هادی عموسلطانی آرانی، گفت: به منظور افزایش ضریب بهره وری و ایمنی تردد، طرح نوسازی و بازسازی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای مسافر استان قم در قالب طرح ارائه تسهیلات هماره در اولویت برنامه‌های اداره کل متبوع بوده است.

وی با یادآوری این مهم که موقعیت کریدوری راه‌های استان از سویی و جایگاه مذهبی آن به عنوان‌ام القرای جهان اسلام از سویی دیگر بر اهمیت بهره مندی از ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای برخط می‌افزاید، عنوان کرد: در استان قم افزون بر ۷۰۰ دستگاه انواع ناوگان عموی حمل و نقل جاده‌ای مسافر در حال فعالیت هستند که از این مجموع با توجه به ورود قطره چکانی ناوگان جدید طی سالیان گذشته، تعداد قابل توجهی نیازمند بازسازی و نوسازی است.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم افزود: با توجه به رصد و پایش برخط وضعیت عمومی ناوگان عمومی حمل ونقل جاده‌ای مسافر در استان قم، نسبت به احصا ناوگان بالای عمر مفید و نیازمند نوسازی و بازسازی اقدام و در همین راستا به ارائه تسهیلات اقدام می‌شود.

عمو سلطانی در ادامه به طرح اخیر ارائه تسهیلات به ناوگان عمومی حمل و نقل مسافر در استان قم اشاره و عنوان کرد: درقالب این طرح بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال به ۶۶ دستگاه انواع ناوگان عمومی حمل و نقل حاده‌ای مسافر در استان قم تسهیلات وام بانکی از ۳ تا ۷ میلیارد ریال اعطا شد.

وی ادامه داد: در این طرح اعطای تسهیلات به ناوگان عمومی دارای عمر بیش از ۱۲ سال تعلق گرفت.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم از مجموع ۶۶ دستگاه ناوگان عمومی مشمول طرح به ۳۱ دستگاه اتوبوس با ارائه تسهیلات از ۵ تا ۷ میلیارد ریال اشاره و تصریح کرد: همچنین در قالب این طرح ۱۱ دستگاه مینی بوس با ارائه تسهیلات به میزان ۳ میلیارد ریال و ۲۴ دستگاه سواری کرایه با ارائه تسهیلات به میزان ۵ میلیارد ریال، از این وام بهره‌مند می‌شوند.

عموسلطانی افزود: عملکرد مناسب و تعامل در راستای اجرای مناسبت‌های ملی- مذهبی، در اعطای تسهیلات به ناوگان عمومی حمل ونقل جاده‌ای مسافر دراستان نقش دارد.

وی در خصوص شرایط بهره مندی از تسهیلات ارائه شده به ناوگان بالای ۱۲ سال عمر اشاره و افزود: سند مالکیت خودرو باید به نام متقاضی باشد، متقاضی طی ۵ سال گذشته از تسهیلات اعطایی سازمان استفاده نکرده باشد، ناوگان باید در سال ۱۴۰۳ حداقل دارای ۱۲۰ صورت وضعیت با کد رهگیری باشد.

رئیس اداره حمل ونقل مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم در ادامه به نحوه ثبت نام متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت تسهیلات پرداخت و گفت: مالکان ناوگان اتوبوس و مینی بوس جهت بهره مندی از تسهیلات یادشده با مراجعه به درگاه اینترنتی T۱۸.rmto.ir نسبت به ثبت نام اقدام کرده‌اند.