زهرا پولادی و مهدیه احسانی در دستههای وزنی ۴۱ و ۴۵ کیلوگرم وزنه برداری بازیهای پاراآسیایی جوانان، نخستین نشانهای طلای کاروان ایران را در این دوره از رقابتها به نام خود ثبت کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زهرا پولادی نماینده دسته وزنی ۴۱ کیلوگرم دختران پاراوزنه برداری با ثبت وزنههای ۶۵، ۶۹ و ۷۰ کیلوگرم با درخشش خود و پشت سر گذاشتن رقبایی از کشورهای ازبکستان و عراق صاحب نشان ارزشمند طلایی رنگ این دسته وزنی در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان به میزبانی شهر دبی کشور امارات شد.
مهدیه احسانی دیگر نماینده پاراوزنهبرداری دختران ایران در دسته وزنی ۴۵ کیلوگرم موفق شد با مهار وزنههای ۴۵،۵۶ و ۵۹ کیلوگرم با عبور از رقبای از کشورهای ازبکستان و عربستان روی سکوی قهرمانی ایستاده و صاحب دومین نشان طلای کاروان پاراوزنه برداری کشورمان در بخش دختران شود.
این دو نشان طلا نخستین مدالهای کسب شده توسط ورزشکاران کشورمان در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی بود که با درخشش دختران شایسته و خوش آتیه پاراوزنهبرداری در سبد مدالی ایران ثبت و ماندگار شد.