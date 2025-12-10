پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمان: پژوهش مسئلهمحور و پیوند دانشگاه با عمل، لازمه پیشرفت استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، استاندار کرمان در نشستی با پژوهشگران و اعضای جامعه دانشگاهی، بر ضرورت انجام پژوهشهای کاربردی و پیوند نهادهای علمی با عرصه اجرا برای پیشرفت استان تأکید کرد.
ایشان با بیان اینکه کرمان در آستانه یک جهش توسعهای است، افزود: برنامه تحولآفرین کرمان بر فراز، نیازمند پشتیبانی علمی و همراهی جامعه دانشگاهی مبتنی بر پژوهشهای کاربردی است.
استاندار کرمان پژوهشگران را سرمایههای آیندهساز استان دانست و گفت: باید فضا و مسیر برای نقشآفرینی و اثرگذاری پژوهش و پژوهشگران مهیا شود. در بسیاری از برنامههای توسعهای، از جمله صنعت، معدن، اقتصاد دانشبنیان، کشاورزی و حکمرانی، نیازمند حضور و نقشآفرینی پژوهشگران هستیم.
وی بر لزوم طراحی سازوکاری مناسب برای ارتباط مؤثر پژوهش با سیستم اجرایی استان تأکید کرد و افزود: پژوهشها باید به تصمیمات عملی و محصول منجر شوند تا از اتلاف سرمایههای ملی جلوگیری شود. دانشگاهها باید در کنار شرکتهای فناوری، سیستم اداری و بخش خصوصی، برای کاربردی کردن پژوهشها در استان تلاش کنند.
استاندار کرمان پیشنهاد تشکیل باشگاه پژوهشگران توسعه» در استان را مطرح کرد و از برگزاری همایشی علمی با رویکرد توسعه کاربردی پژوهش در استان خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت گفتمانسازی در حوزه توسعه، گفت: در یک سال گذشته، مفاهیم توسعه در نظام اداری، جامعه دانشگاهی و نخبگانی استان نهادینه شده است. موضوعاتی مانند توسعه و تحول استان، اولویتها، گردشگری و اقتصاد دانشبنیان بخشی از رسالت مشترک ما برای ترویج گفتمان توسعه در کرمان است.
استاندار کرمان در پایان با اشاره به نتایج مثبت سرمایهگذاریهای انجامشده در استان، خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتها، بهترین عملکرد در جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور را داشتهایم و در این حوزه افق روشنی پیش رو داریم.
حسین نظام آبادی رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان با اعلام اینکه ما جمع شدیم تا تولید دانش را به کار برد دانش تبدیل کنیم گفت: انشاءالله بتوانیم با کمک دانش به کمک صنعت، تولید و چالشهای به وجود آمده برویم و بتوانیم مشکلات که در استان هست را حل کنیم.
وی افزود: هم افزایی بین دانشگاه و صنعت در استان کرمان میتواند کمک بزرگی به توسعه استان کند و مشکلات را بر مبنای پژوهش حل کند.
وی بیان کرد: در استان ظرفیت بزرگی برای پژوهش داریم بالغ بر ۳ و ۵۰۰ نفر عضو هیئت ملی در استان داریم، بالغ بر ۵ هزار دانشجو در دانشگاه شهید باهنر است که ظرفیت بزرگی برای پژوهش استان است.
شرکتهای دانش بنیان زیادی در استان در حل کار هستند و اگر اعتماد سازی شود با پژوهش میشود مشکلات استان را حل کرد.