به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان از افزایش بیماران بستری در بخش‌های ماکز درمانی استان خبر داد و گفت: در صورت ادامه این روند و افزایش بیماران بستری در بخش‌های عادی و ویژه مراکز درمانی، استان با سطح هشدار مواجه می‌شود.

مسلم شریفی با بیان اینکه هم اکنون ۲۲۷ نفر در استان به بیماری آنفلوآنزا مبتلا هستند، افزود: از این تعداد بیمار ۷۶ نفر در بخش‌های عادی و ۱۵ نفر نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند.

شریفی با اشاره به اینکه از ۳۵ درصد بیماران مبتلا به بیماری آنفلوآنزا در استان کودکان زیر ۵ سال هستند، اضافه کرد: با توجه به روند افزایشی تعداد بیماران در کهگیلویه و بویراحمد ۴۰ درصد از میانگین کشوری بیشتر است.

وی با بیان اینکه روند مراجعان سراپایی به مرکز درمانی استان طی دو روز متوالی کاهش داشته است ادامه داد: علت کاهش مراجعات بیناران به مراکز درمانی، تعطیلی مدارس و دانشگاهها، اطلاع رسانی در خصوص نحوه پبشگیری از ایتلا به بیناری و رعایت دستورالعلم‌های بهداشتی بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان به مردن استان توصیه کرد ضمن رعایت دستور الهم‌های بهداشتی از رفتن به مراکز درمانی و بیمارستانی و حضور در اجتماعات خودداری کنند.