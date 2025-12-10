به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در ستاد برگزاری مراسم اعتکاف استان بر لزوم برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تاکید کرد و گفت: باید زیرساخت‌ها در مساجد فراهم باشد تا نسل جوان بتوانند با حضور در این مراسم معنوی، از برکات آن بهره‌مند شوند.

هاشمی با اشاره به جذب جوانان، به ویژه دانش‌آموزان، علی‌رغم فضای مجازی و توطئه‌های دشمنان، افزود: استان خراسان جنوبی در سال گذشته یکی از استان‌های پیشتاز در جذب جوانان برای مراسم اعتکاف بود.

وی همچنین خواستار همکاری افراد خیر، دهیاران و موکب‌داران برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم شد.

رئیس تبلیغات اسلامی استان نیز در این جلسه گفت: در سال گذشته، از نظر تعداد شرکت‌کنندگان، استان خراسان جنوبی مقام اول را در کشور کسب کرد.

حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به وجود هزار و ۷۷۶ مسجد فعال در استان، گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، با توجه به استقبال جوانان و نوجوانان، ۵۰ مسجد دیگر به مساجد فعال برای برگزاری مراسم اعتکاف اضافه شود.

وی در این جلسه همچنین از نقش برجسته صدا و سیما در پوشش مراسم اعتکاف در سال گذشته قدردانی کرد.

سردار مهدوی، فرمانده سپاه انصارالرضا نیز گفت: استان خراسان جنوبی یکی از استان‌های پیشرو در برگزاری مراسم اعتکاف در کشور است و باید در خدمات به معتکفین، تشکل‌های مختلف و نیرو‌های بسیجی فعال شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز به حضور چشمگیر دانش‌آموزان در مراسم اعتکاف سال گذشته اشاره کرد و گفت: برنامه داریم که دانش‌آموزان به همراه معلمان و مدارس خود در حاشیه مساجد حضور یابند و از تمام ظرفیت‌های آموزشی برای مشارکت در مراسم استفاده شود.

حجت الاسلام نوفرستی، امام جمعه موقت بیرجند، نیز با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری مراسم اعتکاف سال گذشته گفت: باید گام‌هایی برداریم که مراسم اعتکاف در ذهن دانش‌آموزان و جوانان به یادگار بماند.