معاون توسعه منابع استانداری اردبیل، گفت: باید عقبماندگی و تأخیر در راهاندازی پارک علم و فناوری استان اردبیل را به نوعی جبران کرد تا این استان پیشرو در این عرصه عمل کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عزیز حبیبی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان اردبیل، اظهار کرد: اقتصاد دانشبنیان، اقتصاد تحولآفرین است و امروز به شدت نیازمند توجه به این عرصه هستیم.
وی به تاریخچه شکلگیری مراکز رشد در دانشگاههای استان از دهه ۸۰ اشاره کرد و افزود: از دهه ۹۰ نیز شاهد راهاندازی پارک در استان هستیم، اما به نسبت سایر استانها با تأخیر و تعلل این کار انجام شده و وظیفه داریم در این مقطع با حمایت همهجانبه پارک علم و فناوری استان را در مسیر تحول و پیشتازی مورد حمایت و همراهی قرار دهیم.
معاون توسعه منابع استانداری اردبیل تصریح کرد: در سال ۸۴ اولین مرکز رشد و واحد فناور در دانشگاه محقق اردبیلی راهاندازی شد و بعد از آن در مسئولیتهای مختلف سعی کردیم تا در راهاندازی پارک علم و فناوری نهایت همراهی و همدلی را انجام دهیم و امروز نیز این شرایط موجود است.
حبیبی گفت: ما باید عقبماندگیها، تأخیر و تعلل در راهاندازی پارک را به نوعی جبران کنیم تا در مقایسه با سایر استانها عقب نمانده بلکه به عنوان یک پارک پیشتاز بتوانیم در حمایت از فناوران، صاحبان ایده و شرکتهای دانشبنیان موفق عمل کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اهمیت فناوری به قدری بالا است که در کشورهای پیشرفته امروز سرمایهگذاریها در این حوزه با خطرپذیری کمتر و اطمینان از سودآوری انجام میشود و دیگر نیازی به فضای چندان گسترده هم در این حوزه نیست.
معاون توسعه منابع استانداری اردبیل اضافه کرد: با تکیه بر این حوزه میتوانیم به تولید ثروت در استان کمک کنیم و قطعا فضای پارک علم و فناوری، فضای همراه با تولید محصولات با ارزش افزوده است که حتی بخش خصوصی نیز میتواند در این زمینه توانمندی خود را نشان دهد.
حبیبی بیان کرد: در ایام کرونا ما نمونهای از تلاش و مجاهدت نخبگان و فناوران را در تولید محصولات متنوع از ماسک گرفته تا واکسن نظارهگر بودیم که این حرکت جلوی مرگ و میرهای زیادی را در ایام کرونا گرفت.
وی در ادامه یادآور شد: در این ایام فناوریهای جدید به کمک و نجات بشریت آمد تا با تولید واکسن جلوی خطرها و آسیبهای کرونا و بیماریهای نظیر آن گرفته شود که این خود نشان میدهد ما در هر فرصت و زمان نیاز به تقویت علم و فناوری و رفع نیازمندیها داریم.
معاون توسعه منابع استانداری اردبیل اظهار کرد: ما اعتقاد راسخ به عرصه علم و فناوری داریم و به یقین توسعه استان اردبیل به دور از توجه به این بخش امکانپذیر نیست و حتی در بخش کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری میتوانیم از یافتهها و فناوریهای جدید نیز به بهترین شکل استفاده کنیم.
حبیبی تصریح کرد: ما تعامل خوبی را نیز با فعالان این عرصه داریم و تلاشمان بر این است تا شرایط مطلوبی را نیز در توسعه همهجانبه فراهم کنیم.