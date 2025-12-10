پخش زنده
امروز: -
در حالیکه قانون جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی را از سال ۱۴۰۰ موظف به واگذاری زمین به خانوادههای پرجمعیت کرده، تازهترین بررسیها نشان میدهد فقط ۱۷ درصد از متقاضیان مشمول قانون «جوانی جمعیت» توانستهاند زمین دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار میز مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، براساس آخرین آمار ، تنها ۱۷ درصد از متقاضیان مشمول قانون «جوانی جمعیت» توانستهاند زمین دریافت کنند؛ موضوعی که با وجود الزام وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۴۰۰، همچنان محل انتقاد است.
گزارشها نشان میدهد بیش از چهار سال پس از اجرای قانون، بخش قابلتوجهی از خانوادههای پرجمعیت هنوز در صف واگذاری زمین ماندهاند و نارضایتی عمومی رو به افزایش است.