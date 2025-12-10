کشف و انهدام تله ها و تهدیدات علیه حیات وحش در ماموریت محیط بانان آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محیط‌بانان و نیرو‌های شجاع و متعهد یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان، در راستای اجرای برنامه‌های کنترلی و نظارتی و با هدف صیانت از حیات وحش و مقابله قاطع با شکار غیرمجاز و فعالیت‌های تخریبی غیرقانونی، از ابتدای حوزه استحفاظی شهرستان آبادان در محور جاده ماهشهر به آبادان، مأموریت گشت و پایش هدفمند خود را در مساحتی به حدود ۲۰ کیلومتر مربع آغاز کردند.

در این مأموریت و پس از پایش جامع و دقیق منطقه، ۴۷ رشته نوشه غیرمجاز شکار که توسط شکارچیان غیرمجاز و به‌صورت حرفه‌ای، سازمان‌یافته و ماهرانه در منطقه تعبیه شده بود، کشف و به‌طور کامل تخریب شد. افزون بر آن، حدود ۱۵۰۰ عدد طعمه غیرمجاز پلاستیکی که برای شکار پرندگان مهاجر و گونه‌های حمایت‌شده مورد استفاده قرار می‌گرفت، کشف و منهدم شد.

شرایط جوی حاکم در زمان اجرای مأموریت، نامساعد و همراه با بارندگی شدید و مه‌گرفتگی فراگیر بود که موجب شد سه نفر از متخلفان با سوءاستفاده از محدودیت دید موفق به فرار از محل شوند.

با این وجود عملیات با عزمی راسخ ادامه یافته و منطقه مورد نظر به‌طور کامل پاکسازی شد.

کشف و منهدم‌سازی ۴۷ رشته نوشه غیرمجاز و بیش از ۱۵۰۰ عدد طعمه پلاستیکی، ضمن پیشگیری از تخریب گسترده زیستگاه و آسیب به گونه‌های مهاجر و در معرض خطر، پیام روشنی به متخلفین و سودجویان شکار غیرمجاز ارسال نمود و بیانگر حاکمیت قاطع مقررات و اشراف عملیاتی نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست آبادان است.

پایش هدفمند، هماهنگی بین‌بخشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نقش مؤثری در ارتقاء توان بازدارندگی و تحقق حفاظت پایدار از حیات‌وحش ایفا می‌کند.