به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رویداد سفیران ایران دیجیتال با حضور مدیران مدارس متوسطه اول و دوم استان در اراک برگزار شد.

در طرح ملی ایران دیجیتال که این طرح که با هدف ارتقای مهارت‌های هوش مصنوعی و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا می‌شود، دانش آموزان به صورت رایگان با مفاهیم برنامه نویسی و هوش مصنوعی آشنا می‌شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: دانش‌آموزان می‌توانند از طریق برنامه نصبی (اپلیکیشن) ایران دیجیتال در طرح آموزش رایگان مفاهیم برنامه نویسی و هوش مصنوعی شرکت کنند.

عبدالرضا پیرحسینلو با بیان اینکه در این طرح تاکنون ۲۶ هزار دانش آموز حضور دارند، افزود: و پیش بینی می‌شود ظرف ۲۰ روز آینده ۱۲۰ هزار دانش آموز استان در این طرح شرکت و آموزش‌های لازم را فراگیرند.

او گفت: در صورت اجرا و تبیین خوب این طرح در بین دانش آموزان، آینده خوبی در حوزه دیجیتال و برنامه ریزی برای آینده سازان رقم خواهد خورد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: مسابقاتی هم طراحی شده و برای دانش آموزان شرکت کننده جوایزه ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هم گفت: در اجرای این طرح قصد داریم ئدانش آموزان را با مفاهیم برنامه نویسی حوزه آی تی آشنا کنیم و طی یک برنامه آنها را به برنامه نویسان حرفه‌ای تبدیل کنیم.

محمد غلامی افزود: این طرح از حدود دو ماه پیش شروع شده و انشالله تا پایان سال تمامی دانش آموزان مقاطع اول و دوم متوسطه استان بتوانند در این طرح ثبت نام و کار برنامه نویسی را شروع کنند.

او گفت: عدالت آموزشی یکی از اهدافی است که در این طرح دنبال می‌شود و تمامی دانش آموزان برخوردار و چه کم رخوردار با استفاده از یک گوشی هوشمند و نصب اپلیکیشن ایران دیجیتال با مفاهیم برنامه نویسی و حوزه آی تی آشنا و مسیر آینده شغلی و ثروت آفرینی برای کشور رقم بزنند.