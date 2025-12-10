کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا در محدوده غرب تنگه هرمز و خلیج فارس با وزش باد‌های جنوب شرقی متلاطم خواهد بود.

تلاطم دریا در محدوده غرب تنگه هرمز و خلیج فارس، ۱۹ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز و فردا پنجشنبه، گذر ابر در آسمان استان و وزش باد برروی دریا پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان کمی تا نیمه ابری و گذر ابر در آسمان استان مورد انتظار است و احتمال وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق در جزایر خلیج فارس، مناطق غربی و ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد شناور‌ها بخصوص سبک، صیادی و تفریحی انجام شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از روز جمعه ۲۱ آذر تا دوشنبه ۲۴ آذر فعالیت سامانه بارشی در استان بیشتر خواهد بود و به تناوب در سطح استان، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، افزایش باد و مواج شدن دریا پیش بینی می‌شود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در این خصوص انجام شود.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه افزایش رطوبت نسبی و افزایش دمای کمینه مورد انتظار است.