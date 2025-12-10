به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این تمرین با سناریوی فرضی وقوع زلزله ۶.۴ ریشتری در تبریز، تشکیل ستاد مدیریت بحران و میزان آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای امدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله ارزیابی می‌شود.

در مرحله عملیاتی این رزمایش، یگان‌های امدادی و عملیاتی دستگاه‌های مسئول از جمله هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، نیروی انتظامی، راهداری، شرکت‌های خدمات رسان و سایر دستگاه‌ها در صحنه عملیات حضور یافته و به انجام ماموریت پرداختند.