مرحله عملیاتی تمرین تمام عیار زلزله با عنوان «صلابت آذربایجان» یادبود شهید مهدی زرتاجی با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در تبریز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این تمرین با سناریوی فرضی وقوع زلزله ۶.۴ ریشتری در تبریز، تشکیل ستاد مدیریت بحران و میزان آمادگی و هماهنگی دستگاههای مسئول برای امدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله ارزیابی میشود.
در مرحله عملیاتی این رزمایش، یگانهای امدادی و عملیاتی دستگاههای مسئول از جمله هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، نیروی انتظامی، راهداری، شرکتهای خدمات رسان و سایر دستگاهها در صحنه عملیات حضور یافته و به انجام ماموریت پرداختند.