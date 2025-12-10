به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ با اختصاص ظرفیت‌های رسانه ملی به معرفی گلستان، بزرگ‌ترین رویداد رسانه‌ای تاریخ گلستان از شنبه ۱۵ آذر تحت عنوان ایران جان آغاز شده است و تا ۲۱ آذر ادامه دارد.

ایران‌جان برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، فرهنگ، تاریخ، اقوام، چهره‌ها، صنایع، گردشگری و زیرساخت‌های استان طراحی شده و هدف این است که یک‌باره و در یک هفته، تمام داشته‌های گلستان به نمایش گذاشته شود.