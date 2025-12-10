پخش زنده
امروز: -
خبرنگار گلستانی در راستای برنامه ایران جان در برنامه سلام خبرنگار صبح امروز شبکه خبر در مورد اقدامات و چگونگی برگزاری این رویداد سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ با اختصاص ظرفیتهای رسانه ملی به معرفی گلستان، بزرگترین رویداد رسانهای تاریخ گلستان از شنبه ۱۵ آذر تحت عنوان ایران جان آغاز شده است و تا ۲۱ آذر ادامه دارد.
ایرانجان برای معرفی توانمندیها، ظرفیتها، فرهنگ، تاریخ، اقوام، چهرهها، صنایع، گردشگری و زیرساختهای استان طراحی شده و هدف این است که یکباره و در یک هفته، تمام داشتههای گلستان به نمایش گذاشته شود.