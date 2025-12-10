به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سردشت گفت: با توجه به بارش برف و کولاک در ارتفاعات، تردد در گردنه‌های این شهرستان بدون استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر نیست و رانندگان باید با تجهیزات کامل زمستانی در محور‌های کوهستانی رفت‌وآمد کنند.

عبدالطیف شریعت‌پناه افزود: هم‌اکنون بارش برف در محور‌های سردشت-میرآباد، سردشت-مهاباد و سردشت- بانه ادامه دارد و ارتفاع برف در برخی ارتفاعات به ۱۵ سانتی‌متر رسیده است.

شریعت‌پناه اظهارکرد: در گردنه "زمزیران" مسیر سردشت – مهاباد نیز بارش برف همراه با کاهش دید افقی گزارش شده و با توجه به تداوم سامانه بارشی، رانندگان باید زنجیرچرخ همراه داشته باشند و خودرو‌های خود را به سوخت کافی و تجهیزات گرمایشی مجهز کنند.

وی، با اشاره به وقوع ریزش‌های متعدد کوه در ۲۴ ساعت گذشته گفت: در این مدت ۵۰ مورد ریزش کوه موجب انسداد مقطعی مسیر‌ها شده که با تلاش عوامل راهداری، جاده‌ها در کوتاه‌ترین زمان پاک‌سازی و بازگشایی شد.

شریعت‌پناه تصریح کرد: ماشین‌آلات راهداری در شبانه‌روز گذشته ۳۰ کیلومتر از راه‌های اصلی و روستایی را برف‌روبی کرده‌اند و امروز نیز عملیات برف‌روبی در ۱۰۰ کیلومتر دیگر در حال انجام است.

وی، با اشاره به شرایط محور کیله- سردشت گفت: بارش سنگین برف موجب مسدود شدن این مسیر شد، اما با انجام عملیات برف‌زدایی، جاده این محور دوباره بازگشایی شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل شهرستان سردشت افزود: علاوه بر راهدارخانه مرکزی سردشت، دو راهدارخانه دیگر در گردنه گرژال و شهر نلاس فعال است و برای تسهیل تردد، کیسه‌های نمک و ماسه در گردنه‌ها و مسیر‌های روستایی جانمایی شده است.

براساس اعلام اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی، در شبانه‌روز گذشته بیش از ۱۶۰ میلی‌متر بارندگی در سردشت ثبت شده که در ارتفاعات به صورت برف بوده است.