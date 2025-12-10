پخش زنده
زمینه فعالیت و همکاری بیش از ۱۶ هزار معلم و مربی قرآن، با ایجاد کارگروههای زیرمجموعه کمیسیون آموزش عمومی قرآن در ۷۵۰ منطقه آموزشی سراسر کشور، فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، محمدرضا مسیبزاده مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر کمیسیون تخصصی آموزش عمومی قرآن کشور در چهارمین نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان فارس، از ایجاد کارگروههای زیرمجموعه این کمیسیون در همۀ استانها و در قالب ۷۵۰ منطقه آموزش و پرورش خبر داد.
آقای مسیب زاده گفت: با این کار، زمینه برای فعالیت و همکاری بیش از ۱۶ هزار معلم و مربی قرآن فراهم میشود.
وی با اشاره به اینکه آموزش قرآن در اولویت برنامههای آموزش و پرورش در استانهای کشور است، افزود: امیدواریم که این کارگروهها بیش از پیش در نیل به سمت این هدف مهم در همکاری و تعامل با کمیسیون باشند ضمن آنکه در تلاشیم کارگاههای آموزش قرآن برای معلمان را نیز برگزار کنیم تا در راستای اجرای طرح «اتقان» که ارتقای آموزش آموزگاران قرآن است به توفیقاتی دست پیدا کنیم.
دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کشور تصریح کرد: علاوه بر اجرای طرح «اتقان» به عنوان یکی از سیاستهای قرآنی آموزش و پرورش، تربیت ۲ میلیون حافظ قرآن، راهاندازی یکهزار و ۲۰۰ مدرسه قرآن حفظمحور و تقویت سواد قرآنی ۵۰ هزار دانشجو معلم از دیگر سیاستهایی است که در اولویت دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.
آقای مسیبزاده همچنین در نخستین کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن استانهای جنوبی و غرب کشور که در شیراز برگرار شد، حضور یافت و در سخنانی تأکید کرد: تغییر دولتها و آمد و رفت مدیران، نباید اهداف نظام در توسعه آموزش قرآن را تحت تأثیر قرار دهد و لذا باید برای تحقق اهداف متعالی قرآنی تلاش کنیم.
وی اجرای سند «توسعه آموزش عمومی قرآن» را ضروری خواند و افزود: اجرای این سند مهمترین رسالت ماست؛ برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی، ارتباط بیشتر دانشآموزان با قرآن امری ضروری است که باید به آن پرداخته شود.
دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کشور ادامه داد: چهار کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کریم، توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی، توسعه فعالیتهای قرآنی بینالمللی وتوسعه پژوهش و آموزش عالی در نظام سلامت، به همراه مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن و ستاد راهبری تدبر در قرآن، کار اشاعه فرهنگ قرآنی را در کشور بر عهده دارند تا نشر و اشاعه قرآن، به شکل قابل قبولی به انجام برسد.
آقای مسیب زاده در جلسه با اشاره به گستردگی و فراگیری نقش وزارت آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت، گفت: این کمیسیون که زیرنظر مستقیم وزارتخانه قرار دارد در قالب کارگروههای پشتیبانی و توسعه فناوری، کارگروه توسعه منابع انسانی، پژوهش و برنامهریزی آموزشی و همچنین کارگروه راهبری مدیریت و ارزیابی، نقش تعیینکنندهای در امر آموزش عمومی قرآن دارد.