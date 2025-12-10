به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل حسام رسولی، رئیس جهاد دانشگاهی واحد اردبیل اظهار کرد: ما در نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی، فناوری و فن بازار استان اردبیل به عنوان غرفه‌ای فعال با همراهی همکاران جهاد دانشگاهی حاضر شدیم تا بخشی از دستاورد‌های خود را به نمایش بگذاریم.

وی افزود: تا پایان امسال قرار است یکی از این واحد‌های فناور به شرکت دانش‌بنیان تبدیل شده و به مرور هر سال یک یا ۲ مورد از این واحد‌ها می‌تواند با ارتقای فعالیت خود به شرکت دانش‌بنبان تغییر وضعیت دهد.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد اردبیل تصریح کرد: در مرکز رشد گیاهان دارویی مجوز برای تولید محصولات ارائه می‌شود که آخرین محصول موفقیت مربوط به تولید دارو با تلاش محققان این مرکز رضوان‌پور است که برای مداوای بیماری‌های قلبی و عروقی و با استفاده از فناوری‌های جدید این دارو تولید شده و موافقت اصولی نیز برای تولید انبوه دریافت کرده است.

رسولی گفت: در حوزه گیاهان دارویی بسته‌بندی و فرآوری محصولات را به شکل متنوع شاهد هستیم و در کنار عرضه محصولات، سعی خواهیم کرد تا حامی فناوران باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه نرم افزاری، راه‌اندازی سامانه گردشگری دیجیتال را در یک پلتفرم ویژه توسط همکاران جهاد دانشگاهی شاهد هستیم و عمده فعالیت‌های حوزه فناوری ما مربوط به بخش فرهنگی و اجتماعی است تا به نوعی در بخش فناوری نرم و فرهنگی بتوانیم در تولید آثار موفق عمل کنیم.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد اردبیل از تولید ۵۰ جلد کتاب در طول سال و انتشار آن به عنوان یک مجموعه علمی و دارای اعتبار خبر داد و اضافه کرد: در حوزه علوم انسانی و فرهنگی نیز رویکرد‌های جدیدی را در پیش گرفتیم تا از تولید آثار حمایت همه‌جانبه انجام شود.

رسولی بیان کرد: فناوری تنها محدود به ابزار و امکانات نیست بلکه ما فناوری را در حوزه نرم فرهنگی و اجتماعی نیز شاهد هستیم که می‌تواند آثار مناسبی را به همراه داشته باشد.

وی نمونه این فناوری‌ها را برگزاری چهاردهمین دوره مناظره دانشجویی با شرکت ۸۰ نفر از دانشجویان در قالب ۲۰ تیم اعلام کرد و یادآور شد: در سایه این فناوری اجتماعی ما مدیریت در حوزه اختلاف نظر‌ها را انجام داده و به نوعی به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشجویان در قالب نوآوری‌های فرهنگی و اجتماعی سوق می‌دهیم تا نتایج آن مؤثر و مفید به فایده باشد.