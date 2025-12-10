پخش زنده
جلسه بررسی و پیگیری مسائل شهرستان کوهبنان و پروژههای اولویتدار این شهرستان با حضور استاندار کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، جلسه بررسی و پیگیری مسائل شهرستان کوهبنان صبح امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به ریاست استاندار کرمان و با حضور معاون عمرانی استاندار، فرماندار کوهبنان و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار و پروژههای اولویتدار شهرستان در حوزههای راهداری، راه و شهرسازی، آبفا و صنعت و معدن مورد بررسی قرار گرفت.
محمدعلی طالبی استاندار کرمان، برگزاری این نشستها را در راستای پیگیری مسائل شهرستانها حائز اهمیت و موثر دانست و گفت: باید برای شهرستانهای کمتر برخوردار مشابه این جلسات گذاشته شود تا با هماهنگی دستگاههای مربوطه، مشکلات و مسائل این مناطق رفع گردد.
فرماندار کوهبنان نیز در این جلسه مهمترین مطالبه شهرستان را تکمیل محور ارتباطی کوهبنان به زرند عنوان کرد.
براساس گزارش اعلامی؛ ۱۰ کیلومتر ابتدایی این محور اجرا شده و ۱۰ کیلومتر پایانی نیز توسط جهاد نصر در حال اجرا میباشد که بناست تا خرداد سال آینده تکمیل شود.