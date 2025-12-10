پخش زنده
بیشترین میزان بارش در خوزستان در شهرهای لالی، اندیمشک و مسجدسلیمان به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شهر لالی با ۳۶ و اندیمشک و مسجدسلیمان با ۳۱.۹ و ۳۱.۸ میلی متر پربارشترین نقطه استان بودهاند..
محمد سبزه زاری افزود: این میزان بارش در شوشتر ۲۰.۶، گتوند ۲۹.۳، شوش ۲۳، بستان ۱۸.۲، دزفول ۱۸.۱، ایستگاه کشاورزی اهواز ۱۶، اهواز ۱۱.۳، هندیجان ۸.۲، ایذه ۷.۸، دزپارت ۶.۳، رامهرمز ۶، شادگان ۵.۵، آبادان ۴.۷، بندر ماهشهر ۴، امیدیه ۲.۸، آغاجاری ۲.۶ و بهبهان ۲ میلی متر به ثبت رسید.
وی ادامه داد: بنا بر نقشههای پیش یابی، تا فردا بارشها در استان ادامه دارد.