به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدحسین کریمی با اشاره به طرح شکایت مبنی بر تصرف و دیوارگذاری در بستر رودخانه در روستای کوه پس بخش دیلمان شهرستان گفت: پس از رسیدگی در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی سیاهکل حکم بر محکومیت متصرف صادر و پس از قطعیت دادنامه با هماهنگی پاسگاه دیلمان دیوار ساخته شده قلع و قمع و بستر رودخانه آزاد شد.

وی همچنین با اشاره به گزارش کارشناس حوزه شهرستان سیاهکل مبنی بر حفر یک حلقه چاه غیر مجاز در روستای گولک بخش دیلمان گفت: براساس رای دادگاه حفر کننده چاه غیر مجاز محکوم و با هماهنگی عوامل پاسگاه دیلمان، این چاه با یک دستگاه بیل بکهو پر شد.