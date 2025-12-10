پخش زنده
امروز: -
مانور تمامعیار ترکیبی زلزله و سیل با هدف افزایش آمادگی، تابآوری و پایداری جوامع محلی، روزهای ۲۲ و ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ در روستای باغچق بجنورد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این رزمایش که با شعار آماده – تابآور – پایدار اجرا خواهد شد، شامل سناریوهای عملیاتی امداد و نجات، تخلیه اضطراری، مدیریت بحران، اسکان موقت، واکنش سریع، و عملیات هوایی توسط بالگردهای امدادی است.
این برنامه به عنوان یکی از گزینههای فرهنگسازی در حوزه مدیریت بحران، با هدف ارتقای مشارکت مردمی و توانمندسازی روستاها در برابر مخاطرات طبیعی طراحی شده است.