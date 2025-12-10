مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: هر روز به طور متوسط میزان سوخت باک ۱۵۴ دستگاه خودرو ایرانی و خارجی با هدف شفافیت حمل و نقل سوخت در پایانه مرزی بیله‌سوار کنترل و پایش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل میرداود سیدی ، با اشاره به اجرای طرح کنترل سوخت خودرو‌های عبوری در شهرستان مرزی بیله‌سوار افزود: این اقدام علاوه بر افزایش درآمد موجب شفافیت در ارائه خدمات و کاهش عرضه در خارج از شبکه سوخت شده است.

وی اظهار کرد: میزان درآمد دولت از کنترل سوخت در شهرستان مرزی بیله‌سوار مغان در شمال استان در هشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد افزایش یافته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل بیان کرد: بکارگیری سیستم‌های نرم‌افزاری جدید در کنترل باک و فروش فرآورده در جایگاه مرزی از جمله علل افزایش ۵۳ درصد درآمد دولت است.

سیدی جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت و مدیریت منابع ملی را یکی از اهداف اصلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در دولت چهاردهم عنوان کرد.

وی با اشاره به افزایش ۱۳ درصدی مصرف بنزین در استان اردبیل در هشت ماه گذشته، خواستار همکاری بیش از پیش مردم در مدیریت مصرف شد و گفت: مدیریت بهینه مصرف سوخت و ارتقای فرهنگ صرفه‌جویی در میان شهروندان اجتناب‌ناپذیر است.

وی اضافه کرد: افزایش مصرف سوخت نه تنها موجب هدر رفتن منابع ملی می‌شود، بلکه هزینه‌های خانوار‌ها را نیز به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد و از همین رو شهروندان باید به مدیریت مصرف و ارتقای فرهنگ صرفه‌جویی توجهی بیش از پیش داشته باشند.