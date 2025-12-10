پخش زنده
امروز: -
امروز قیمت دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری با کاهش همراه شد و به ۷۳ هزار و ۳ تومان رسید، نرخ حواله دلار هم ۷۱ هزار و ۲۰ تومان تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نرخهای ارز در بازار تجاری در روزهای اخیر با کاهش تدریجی و حفظ ثبات نسبی اعلام شده است؛ روندی که فعالان ارزی آن را ترکیبی از مداخله هدفمند بانک مرکزی و سیگنالدهی مثبت از بازار دوم ارزی ارزیابی میکنند.
بر اساس اعلام مرکز مبادله، دلار توافقی (اسکناس) امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ با نرخ ۷۳ هزار و ۳ تومان معامله میشود که نسبت به روز کاری گذشته کاهش داشته است، قیمت حواله دلار نیز به ۷۰ هزار و ۸۷۷ تومان رسیده است.
در بخش سایر ارزها، درهم امارات اسکناس ۱۹ هزار و ۸۷۸ تومان و حواله درهم ۱۹ هزار و ۲۹۹ تومان اعلام شده است، همچنین یورو اسکناس در بازار تجاری ۸۴ هزار و ۹۶۵ تومان و حواله یورو ۸۲ هزار و ۴۹۱ تومان تعیین شده است.
دادههای معاملاتی نشان میدهد حجم عرضه در مرکز مبادله تغییر قابلتوجهی نکرده و تغییر نرخها بیشتر در راستای نمایش ثبات و کنترل بازار صورت گرفته است؛ بهویژه پس از افزایش جو خبری درباره احتمال حذف ارز ترجیحی و فشار تقاضای وارداتی.
در همین زمینه، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی، در توضیح سیاست جدید ارزی این نهاد گفت: تمام طرحها و واحدهایی که ظرفیتهای استفادهنشده دارند، در صورت انجام سرمایهگذاری جدید و ایجاد ظرفیت تازه، اجازه خواهند داشت ارز حاصل از فعالیت خود را در بازار دوم ارزی به فروش برسانند.
فرزین این تصمیم را انگیزهای قوی برای توسعه تولید و شکلگیری درآمد ارزی جدید دانست و تأکید کرد این رویکرد میتواند در شرایط فعلی، به تأمین مالی ارزی پروژهها و تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور کمک کند.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی کشور از ماههای پایانی پاییز از محدوده منفی خارج و دوباره مثبت شده است و ابزارهای جدید ارزی و ریالی، از جمله همین سیاست فروش ارز در بازار دوم، برای تقویت روند احیای رشد اقتصادی بهکار گرفته خواهد شد.
فرزین درباره وضعیت بازار ارز نیز گفت: در هفته جاری توافقات خوبی با صادرکنندگان فولادی و پتروشیمی برای افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار دوم انجام شده است.
او افزود: نرخ معامله در بازار دوم طی هفتههای اخیر عمدتاً زیر ۱۰۰ هزار تومان بوده است و تنها در روز گذشته بهدلیل تشدید التهابات، حدود دو هزار تومان افزایش یافت؛ امیدواریم با اقدامات انجامشده نوسانات بازار غیررسمی نیز کنترل شود و بازار به ثبات برسد.
بهباور فعالان بازار، بانک مرکزی با حفظ روند کاهشی در نرخ تجاری و اجرای سیاست جدید بازار دوم، در پی ارسال پیام ثبات و کفایت منابع ارزی کشور است، این پیام در فضای کنونی نقش مهمی در تعدیل انتظارات تورمی، کاهش تمایل معاملهگران به تحرک در بازار آزاد و نزدیکتر شدن نرخهای رسمی و غیررسمی ایفا میکند.
از بهمنماه سال گذشته و پس از حذف سامانه نیما، تمامی معاملات صادراتی و وارداتی کشور در بازار ارز تجاری متمرکز شده است؛ سیاستی که دولت هدف اصلی از اجرای آن را نزدیکسازی نرخ ارز تجاری و آزاد و حذف رانت ارزی عنوان کرده بود.