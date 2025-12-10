نمایشگاهی با حضور پررنگ مدارس، هنرستان‌ها و مراکز آموزشی استان،در محل دائمی نمایشگاه‌های مجموعه فرهنگی فخرالدین اسعد گرگانی به مناسبت رویداد «ایران‌جان، گلستان ایران» بر پا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این نمایشگاه در قالب ۲۸ غرفه تخصصی برپا شده و هر غرفه نماینده بخشی از توان مهارتی، علمی و هنری مدارس استان است.

هنرستان‌ها با نمایش آثار و تولیدات هنرجویان خود در رشته‌های متنوعی همچون طراحی و دوخت، لباس شب و عروس، طراحی فرش، آشپزی و هنر‌های غذایی، تولید محتوا و رسانه، عکاسی، الکترونیک، مبل‌سازی، صنایع چوب و گردشگری، جلوه‌ای عینی از ظرفیت‌های مهارتی استان را پیش چشم بازدیدکنندگان قرار داده‌اند.