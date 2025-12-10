پخش زنده
جاده گنجنامه - تویسرکان به علت شدت بارش برف، احتمال ریزش سنگ و وجود پرتگاههای خطرناک مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس پلیس راه استان همدان گفت: با توجه به تلاش عوامل راهداری برای بازگشایی این مسیر کوهستانی، با توجه به شدت ریزش برف، این جاده برای تردد خودروها ایمن نیست.
سرهنگ ارسلان سرمدی افزود: این مسیر شریانی از سمت میدان گنجنامه در شهر همدان و در تویسرکان از سمت شهرستانه مسدود شده است و اجازه تردد به خودروها تا ایمن شدن کامل مسیر داده نمیشود.
او از رانندگان خواست برای تردد به سمت تویسرکان از مسیر جایگزین یعنی همدان به سمت جوکار ملایر سپس تویسرکان استفاده کنند.
رئیس پلیس راه استان همدان گفت: با توجه به ریزش برف، عوامل پلیس راه اجازه تردد به خودروهای بدون زنجیرچرخ را نمیدهد و در بررسیهای اولیه مشخص شد که حدود ۹۰ درصد خودروها بدون زنجیر چرخ هستند.
سرمدی تاکیدکرد: همچنین درصد بالایی از رانندگان با وجود داشتن زنجیر چرخ مهارت بستن آن را ندارند در حالیکه پیش از ورود به مسیرهای برفی باید ۲ تا چند نوبت نحوه بستن زنجیر چرخ را تمرین کنند.
او تصریح کرد: با توجه به لغزندگی سطح جاده همراه داشتن تجهیزات زمستانی برای تردد در مسیرهای برفگیر استان همدان الزامی است همچنین رانندگان پیش از حرکت وضعیت فنی خودرو، لاستیکها و برف پاک کن را چک کنند.