به مناسبت میلاد سعادت حضرت زهرا (س)، جشن بزرگ «آغوش انتظار» با حضور حدود ۲۰۰ مادر باردار در بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، به مناسبت میلاد سعادت حضرت زهرا (س)، جشن بزرگ «آغوش انتظار» با حضور حدود ۲۰۰ مادر باردار در بافق برگزار شد و از طرح حمایتی «چله مادری» به عنوان برنامهای جامع برای پشتیبانی از بانوان باردار و ترویج فرزندآوری رونمایی شد. این رویداد فرهنگی-اجتماعی، پاسداشتی از مقام مادران و گامی مؤثر در جهت دلگرمی و آرامش آنها در مسیر تربیت نسل آینده به شمار میرود.
زهرا زارعی عضو شورای شهر بافق و مسئول برگزاری جشن، گفت: با توجه به نگرانیهای روزافزون مادران باردار، این برنامه برای ایجاد آرامش، دلگرمی و حمایت روانی-معنوی طراحی شده و همزمان با پاسداشت مقام حضرت زهرا (س)، به ترویج فرزندآوری در جامعه کمک میکند. وی افزود: طرح «چله مادری»، با هدف پشتیبانی ماهبهماه از مادران – از نکات پزشکی و توصیههای بهداشتی تا راهنماییهای معنوی و تربیتی – اجرا میشود و شامل همه بانوان باردار فعلی و آینده است.
زارعی تأکید کرد: در این طرح، پشتیبانهای متخصص در کانالها و گروههای اختصاصی ماههای اول تا نهم بارداری حضور دارند تا به پرسشها پاسخ دهند، شبهات را برطرف کنند و حمایتهای روحی و معنوی لازم را فراهم آورند. جشن در مؤسسه مذهبی و فرهنگی بیتالرضای بافق برگزار شد و شامل سخنرانی، اجرای سرود، برپایی غرفه کتاب و برنامههای فرهنگی متنوع بود.