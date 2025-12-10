به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، به مناسبت میلاد سعادت حضرت زهرا (س)، جشن بزرگ «آغوش انتظار» با حضور حدود ۲۰۰ مادر باردار در بافق برگزار شد و از طرح حمایتی «چله مادری» به عنوان برنامه‌ای جامع برای پشتیبانی از بانوان باردار و ترویج فرزندآوری رونمایی شد. این رویداد فرهنگی-اجتماعی، پاسداشتی از مقام مادران و گامی مؤثر در جهت دلگرمی و آرامش آنها در مسیر تربیت نسل آینده به شمار می‌رود.

زهرا زارعی عضو شورای شهر بافق و مسئول برگزاری جشن، گفت: با توجه به نگرانی‌های روزافزون مادران باردار، این برنامه برای ایجاد آرامش، دلگرمی و حمایت روانی-معنوی طراحی شده و همزمان با پاسداشت مقام حضرت زهرا (س)، به ترویج فرزندآوری در جامعه کمک می‌کند. وی افزود: طرح «چله مادری»، با هدف پشتیبانی ماه‌به‌ماه از مادران – از نکات پزشکی و توصیه‌های بهداشتی تا راهنمایی‌های معنوی و تربیتی – اجرا می‌شود و شامل همه بانوان باردار فعلی و آینده است.

زارعی تأکید کرد: در این طرح، پشتیبان‌های متخصص در کانال‌ها و گروه‌های اختصاصی ماه‌های اول تا نهم بارداری حضور دارند تا به پرسش‌ها پاسخ دهند، شبهات را برطرف کنند و حمایت‌های روحی و معنوی لازم را فراهم آورند. جشن در مؤسسه مذهبی و فرهنگی بیت‌الرضای بافق برگزار شد و شامل سخنرانی، اجرای سرود، برپایی غرفه کتاب و برنامه‌های فرهنگی متنوع بود.