خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، برنده جایزه مسابقات عکس خبرنگاران و دیپلمات‌های مقیم چین شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ یکی از آثار عکاسی امیرشایان مهر خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در چین، موفق به کسب عنوان اثر برگزیده مسابقه سالانه عکاسی در پکن شد.

در این مسابقه که با همکاری خبرگزاری شینهوا، خانه عکاسان چین و موزه قصر پکن و موسسه خدمات دیپلماتیک به مناسبت یکصدمین سال تأسیس موزه قصر پکن برگزار شد، بیش از ۶ هزار قطعه عکس از دیپلمات‌ها و خبرنگاران خارجی حدود ۳۰ کشور جهان مورد داوری قرارگرفت که در نهایت ۲۰ اثر به عنوان آثار برتر این دوره معرفی شدند.

آثار برگزیده این مسابقه در نمایشگاهی با عنوان "شهر ممنوعه؛ نور و سایه " در موزه قصر پکن، به نمایش گذاشته شده است.

مراسم سالانه جایزه عکاسی دیپلمات‌ها و خبرنگاران خارجی مقیم پکن، هر سال با یک موضوع مشخص و با هدف تبادل فرهنگی و معرفی اشتراکات تمدنی چین با سایر کشور‌ها برگزار می‌شود.