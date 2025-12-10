پخش زنده
جشنواره مالک اشتر بسیج همزمان با سراسر استان خوزستان در آبادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان در این مراسم گفت: این جشنواره با حضور آحاد نیروهای بسیجی، فرماندهان پایگاهها و گردانها، و خواهران و برادران بسیجی برگزار شد.
سرهنگ علیرضا ایمانی افزود: خوشبختانه عملکرد و تلاش یکساله نیروهای بسیجی بسیار ارزنده بوده و در جشنواره مالک اشتر نیز برترینها انتخاب و معرفی شدند.
او ادامه داد: این برنامه فرصتی است تا سایر ردههای بسیج نیز در قبال فعالیتهای خود مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند. چنین اقدامی هم انگیزه نیروها را افزایش میدهد و هم رقابتی سالم میان آنهاست.