رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی: در سال جاری از محل اعتبارات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، ۳۲۳ میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، اسفندیاری گفت: تاکنون ۲۹۲ طرح با مجموع تسهیلات ۸۱۱ میلیارد تومان پس از تصویب در کمیته‌های استانی به بانک‌های عامل معرفی شده و از این میزان، ۱۱۲ طرح واجد شرایط موفق به دریافت ۲۹۹ میلیارد تومان از تسهیلات شده‌اند.

وی افزود: جهادکشاورزی استان با جذب بیش از ۹۲.۵ درصد اعتبارات تخصیص‌یافته، یکی از دستگاه‌های پیشرو کشور در اجرای تبصره ۱۸ محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: طرح‌های گلخانه‌ای، صنایع تبدیلی و پروژه‌های دام و طیور با پیشرفت بالا، اولویت پرداخت تسهیلات در سال جاری هستند.

اسفندیاری افزود: سرمایه‌ای با سود ۱۳ درصد، دوره بازپرداخت ۵ ساله (یک سال مشارکت در ساخت، یک سال تنفس و سه سال بازپرداخت) و سرمایه در گردش با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت یک‌ساله در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرد.