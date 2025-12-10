گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ تسهیلات جدید مناطق آزاد، مهلت ورود موقت خودرو‌ها را به سه ماه در سال افزایش داد.

افزایش مهلت ورود موقت خودرو‌ها به سه ماه در سال

افزایش مهلت ورود موقت خودرو‌ها به سه ماه در سال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بر اساس صورت‌جلسه ۲۴ آبان، تسهیلات جدیدی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد ابلاغ شده است.

در بخش اسباب و اثاثیه منزل، ارزیابی در محل بارگیری اولیه، بر اساس درخواست سازمان منطقه آزاد با هدف تسهیل فرایند برای ساکنان انجام می‌شود.

ارسال سیستمی اسناد کالا‌های تولید داخل مانند گواهی تولید و به گمرک با روش انطباق تصادفی انجام می‌شود.

مهلت ورود موقت خودرو‌ها از دو به ۳ ماه افزایش به گونه ای که هر سه بار ورود موقت و تمدید آن از سه ماه بیشتر نشود.

مهلت توقف کالا‌ها بر اساس قوانین مناطق آزاد تعیین می‌شود و پس از انقضا، کالا‌ها مطابق قانون امور گمرکی متروکه تلقی خواهند شد.

این تسهیلات گمرکی از ۱۷ آذر امسال اجرایی شده است.