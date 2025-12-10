پخش زنده
تیم بسکتبال با ویلچر دختران ایران در گام نخست خود در بازیهای پاراآسیایی جوانان مقابل تایلند نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز برگزاری مسابقات بسکتبال با ویلچر بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دوبی، امروز تیم بسکتبال با ویلچر دختران ایران مقابل تایلند قرار گرفت.
دختران بسکتبال با ویلچر ایران با وجود ارائه نمایشی پایاپای مقابل تایلند، در نهایت نتیجه را ۱۴-۱۰ به حریف واگذار کردند.
در ادامه مسابقات امروز تیم بسکتبال با ویلچر دختران ایران به مصاف بنگلادش میرود.
گفتنی است؛ زهرا نصری، رقیه صالحی، فاطمه مولایی و رقیه امیری با مربیگری آذر همایونپور ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر دختران ایران را در بازیهای پاراآسیایی جوانان دوبی تشکیل میدهند.