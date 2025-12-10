به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد ابراهیم حسن‌نژاد گفت: بر اساس نتایج سرشماری زنبورستان‌های کشور در پاییز سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰.۲ میلیون کلنی زنبورعسل در ۸۶ هزار و ۸۸ واحد زنبورستان داریم که حدود ۱۲۷ هزار و ۸۷ تن عسل تولید کرده‌اند.

وی میانگین تولید عسل به ازای هر کلنی در کشور را ۱۲.۷ کیلوگرم عنوان کرد و گفت: بر اساس این سرشماری با وجود پدیده خشکسالی در اکثر مناطق کشور و همچنین کمبود منابع شهد و گرده، ۰.۱۲ درصد افزایش در تولید نسبت به سال ۱۴۰۳ داشته‌ایم که ناشی از افزایش آگاهی و ارتقای دانش فنی زنبورداران در واحد سطح و بهبود مدیریت تولید در زنبورستان‌ها است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: علاوه بر تولید محصول عسل، حدود ۹ تن ژله رویال، ۸۰۱ تن گرده گل، بالغ بر ۲۲۷ تن بره موم، ۲۳۷۸ تن موم، ۶.۶۸ کیلوگرم زهر و ۹ تن نان زنبورعسل (به عنوان محصول جدید)، تولید شده است و این دستاورد با ترغیب زنبورداران برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر در صنعت زنبورداری، در راستای سیاست خروج زنبورداری از تولید تک محصولی حادث شده است.

حسن نژاد در پایان گفت: براساس نتایج این سرشماری که از ۵ مهر تا ۲ آذر ماه انجام شد، تعداد زنبورداران حقیقی بالغ بر ۸۵ هزار نفر و تعداد شاغلان مستقیم این زیربخش (به جز خود زنبورداران) بالغ بر ۵۸ هزار نفر بوده است.