تعداد بیماران تنفسی و قلبی اورژانس مشهد، در ۵۰ روز گذشته، نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۰ و چهار دهم درصد افزایش یافته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به تشدید آلودگی هوا و پیامد‌های آن بر سلامت گروه‌های حساس، گفت: طبق بررسی‌های آماری از ابتدای آذرماه امسال تاکنون تعداد بیماران تنفسی و قلبی که توسط اورژانس پیش‌بیمارستانی امدادرسانی شده‌اند نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ده درصد افزایش یافته است.

دکتر علی یزدانی افزود: در ۱۸ روز گذشته سه هزار و ۷۴ بیمار با مشکلات قلبی و تنفسی توسط همکاران اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد امدادرسانی شده‌اند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲ هزار و ۷۸۴ مورد بود.

وی با تاکید بر این که آلودگی هوا برای بیماران قلبی، ریوی، مبتلایان به بیماری‌های خاص و سالمندان می‌تواند خطرناک و حتی تهدیدکننده حیات باشد، ادامه داد: توصیه جدی ما آن است که در زمان آلودگی از منزل خارج نشوند ضمن آنکه سایر افراد جامعه نیز از خروج غیرضروری خودداری کنند، زیرا آلودگی هوا می‌تواند باعث بروز مشکلات متعدد و تشدید بیماری‌ها شود.

یزدانی گفت: در صورت ضرورت خروج از منزل، افراد سالم نیز باید از دو ماسک استاندارد یا ماسک‌های فیلتردار استفاده کنند تا حد امکان از ورود ذرات آلاینده به دستگاه تنفسی جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: در منازل نیز از باز کردن در و پنجره‌ها و روشن کردن کولر که موجب ورود هوای آلوده می‌شود، خودداری شود.

دکتر یزدانی ادامه داد: تمامی شاغلان به‌ویژه افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، ریوی و مشکلات تنفسی باید توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و در روز‌های آلوده ارتباط خود را با محیط بیرون به حداقل برسانند.