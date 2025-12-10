به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید جعفر ساداتی رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی مازندران اعلام کرد: در جریان عملیات شناسایی و دستگیری یک باند فعال مواد مخدر در فریدونکنار، متهمان برای قرار قانونی، پیشنهاد رشوه ۲ میلیارد ریالی به مأمور پلیس ارائه دادند.

وی افزود: مامور پلیس بدون لحظه‌ای تردید این رشوه را رد و موضوع را صورتجلسه کرد و به پرونده قضایی متهمان ضمیمه شد.

ساداتی ادامه داد: در این عملیات سه نفر از اعضای باند دستگیر و ۵ کیلو انواع مواد مخدر کشف شد، اما آنچه این پرونده را برجسته می‌کند، ایستادگی مأمور وظیفه‌شناس در برابر وسوسه مالی و حفاظت از شأن پلیس است.»

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ صداقت و امانتداری در جامعه گفت: به منظور ارج‌نهادن به این عمل خداپسندانه و الگوسازی رفتارهای شایسته، از این امانت‌داران تقدیر خواهد شد.