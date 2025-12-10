برنامه «عصر صبا» این‌بار به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، سه‌شنبه ۱۹ آذر با فضایی صمیمی و احساسی همراه شنوندگان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «عصر صبا» این‌ بار به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، سه‌شنبه ۱۹ آذر با فضایی صمیمی و احساسی همراه شنوندگان می‌شود و آنها را به گفت‌وگویی متفاوت درباره یکی از زیباترین پیوند‌های زندگی دعوت می‌کند.

در این ویژه‌ برنامه، «عصر صبا» تلاش می‌کند با نگاهی انسانی و گرم ، لحظات ناب مهر مادری را از دل روایت‌های واقعی مخاطبان به گوش برساند؛ داستان‌هایی از فداکاری‌ها ، لبخندها ، دلگرمی‌ها و لحظات کوچک ، اما ماندگاری که تصویر مادر را در ذهن‌ها جاودانه می‌سازد.

مخاطبان می‌توانند در طول برنامه، خاطرات، حس‌ها و نگاه خود را درباره نقش مادر در زندگی‌شان از طریق تماس، پیامک یا پیام‌رسان برنامه ارسال کنند و از مهر و محبت مادرانشان بگویند؛ از تجربه‌هایی که شاید ساده به نظر برسند، اما برای قلب هر انسانی ارزشمند و به‌یادماندنی‌اند.

«عصر صبا» در کنار این گفت‌و‌گو‌های احساسی، نگاهی نیز به جایگاه والای مادر در فرهنگ ایرانی و آموزه‌های دینی خواهد داشت و تلاش می‌کند همزمان با روز مادر، لحظه‌ای برای قدردانی، یادآوری و تجلیل از همه مادران این سرزمین بیافریند.

این برنامه با اجرای شیوا رضایی‌زاده، تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی و نویسندگی و بازیگری کیاوش کمالی‌فر سه‌شنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۷:۰۰ از رادیو صبا پخش می‌شود.