وزارت راه‌و‌شهرسازی جزئیات طرح جدید مسکن استیجاری عمومی را اعلام کرده؛ که هدف آن تأمین مسکن مناسب برای زوج‌های جوان و همچنین دهک‌های پایین درآمدی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، در این طرح، واحد‌های مسکونی به‌صورت ملکی واگذار نمی‌شن بلکه به شکل اجاره بلندمدت عرضه خواهند شد تا خانوار‌هایی که توان ورود به طرح‌های خرید مسکن رو ندارند، بتوانند از یک سرپناه مطمئن و پایدار برخوردار شوند..

بر اساس اعلام وزارت راه‌وشهرسازی، علاوه بر زوج‌های جوان، اقشار محروم، کارگران و ایثارگران نیز در اولویت این طرح قرار دارند.

در همین زمینه سرپرست معاونت راه و شهرسازی استان در خبر صبحدم پاسخگوی سوالات بود.