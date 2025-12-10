رئیس پلیس راهور فراجا، در پاسخ به پرسشی درباره میزان تأثیر اجرای طرح زوج‌وفرد بر کاهش آلاینده‌های خودرو‌ها و آلودگی هوا، با تأکید بر اینکه این طرح متعلق به پلیس نیست، توضیح داد: تصمیم‌گیری درباره اجرای آن در کمیته اضطرار آلودگی هوا انجام می‌شود و پلیس تنها مجری مصوبات است.

وی با بیان اینکه بار‌ها شنیده‌ام برخی تصور می‌کنند طرح زوج‌وفرد طرح پلیس است؛ درحالی‌که اینگونه نیست، افزود: بخش مهمی از مدیریت طرح زوج‌وفرد نیز باید از طریق سامانه‌های هوشمند کنترل شود و پلیس در مرحله اجرا نقش دارد، نه در تصمیم‌سازی.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد که طرح زوج و فرد نه متعلق به پلیس است و نه راه حل نهایی و کامل برای کاهش آلودگی هوا و ادامه داد: اگر انتظار داشته باشیم فقط با اجرای طرح زوج و فرد آلودگی هوا از بین برود، این انتظار درست و منطقی نیست. این طرح می‌تواند بخشی از مشکل را کاهش دهد، اما راه‌حل اصلی نیست.

وی با اشاره به مجموعه راهکار‌های لازم برای بهبود کیفیت هوا گفت: محدوده‌های تردد باید استاندارد شوند، سوخت باید اصلاح شود، موتور خودرو‌ها باید استاندارد باشد، ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید تقویت و نوسازی شود و به جای خودرو‌های شخصی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین باید تکلیف موتورسیکلت‌های فرسوده که بیش از ۹۰ درصدشان در شرایط فرسودگی هستند، مشخص شود.

سردار حسینی در پایان تصریح کرد: حل مشکل آلودگی هوا تنها با یک طرح ممکن نیست؛ بلکه به یک بسته کامل از اقدامات هماهنگ و چند وجهی نیاز دارد تا بتوان انتظار بهبود پایدار را داشت.