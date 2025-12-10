هواشناسی سردشت از بارش قابل‌توجه باران و برف در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

زمستان به سردشت برگشت برف ۱۲ سانتی‌متری شهر را زیباتر کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هواشناسی سردشت از بارش قابل‌توجه باران و برف در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. بر اساس اعلام این مرکز، میزان بارندگی در سردشت ۱۰۴/۵ میلی‌متر، در موسالان ۸۸/۵ میلی‌متر، در شلماش ۱۱۴/۲ میلی‌متر و در گل‌کنک ۸۱/۶ میلی‌متر ثبت شده است.

سید مصطفی رحیمی افزود: همزمان با این بارش‌ها، ارتفاع برف در داخل شهر سردشت به ۱۲ سانتیمتر رسیده و در ارتفاعات منطقه نیز بیش از ۲۰ سانتیمتر برف ثبت شده است.

این شرایط جوی ضمن ایجاد جلوه‌ای زمستانی در سطح شهر، موجب خوشحالی شهروندان و امیدواری برای بهبود منابع آبی منطقه شده است.