زمستان به سردشت برگشت برف ۱۲ سانتیمتری شهر را زیباتر کرد
هواشناسی سردشت از بارش قابلتوجه باران و برف در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ هواشناسی سردشت از بارش قابلتوجه باران و برف در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. بر اساس اعلام این مرکز، میزان بارندگی در سردشت ۱۰۴/۵ میلیمتر، در موسالان ۸۸/۵ میلیمتر، در شلماش ۱۱۴/۲ میلیمتر و در گلکنک ۸۱/۶ میلیمتر ثبت شده است.
سید مصطفی رحیمی افزود: همزمان با این بارشها، ارتفاع برف در داخل شهر سردشت به ۱۲ سانتیمتر رسیده و در ارتفاعات منطقه نیز بیش از ۲۰ سانتیمتر برف ثبت شده است.
این شرایط جوی ضمن ایجاد جلوهای زمستانی در سطح شهر، موجب خوشحالی شهروندان و امیدواری برای بهبود منابع آبی منطقه شده است.