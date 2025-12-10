به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ فرمانده سپاه ناحیه شیروان در مراسم اعزام دانش آموزان به راهیان نورگفت: شما امروز میهمان شهدایی هستید که جان خود را برای امنیت و عزت این مرز و بوم فدا کردند.

سرهنگ دارابی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این اردو افزود: در طول مسیر و در بازدید از مناطق، بر نامه‌هایی برای آشنایی بیشتر شما با رشادت‌های شهدا تدارک دیده شده که نیازمند توجه و همراهی شما دانش آموزان عزیز است.

این سفر در قالب اردوی راهیان نور و با همکاری آموزش و پرورش و ناحیه مقاومت بسیج شیروان برنامه ریزی و اجرا می‌گردد.

