مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان گفت: مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی ۲۶ و ۲۷ آذر در خرمآباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان امروز صبح در نشست هماندیشی با اصحاب رسانه در سالن جلسات کانون با اشاره به برگزاری مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی اظهار کرد: این جشنواره با شعار «جهان، با قصه کودکان را ببین» ۲۶ و ۲۷ آذر در خرمآباد برگزار میشود.
رضا داوری افزود: این رویداد باهدف شناسایی، ساماندهی و آموزش قصهگوها در راستای مأموریتهای تربیتی طراحی شده است.
داوری با تأکید بر جایگاه قصهگویی بهعنوان یکی از برنامههای محوری کانون، افزود: قصهگویی جریانی پیوسته با تاریخ بشر است و هنری مؤثر برای انتقال تجربه و برقراری ارتباطی عمیق و اصیل محسوب میشود.
وی با اشاره به پیشینه غنی این هنر در تعالیم دینی، بیان کرد: حتی قرآن کریم نیز از ابزار قصه برای انتقال مفاهیم بلند استفاده کرده که خود گواهی بر جایگاه رفیع این هنر در تربیت نسلها است.
مدیرکل کانون پرورش فکری استان لرستان، تمایز قصهگویی را در اثرگذاری عمیق و ماندگار آن با کمترین ابزار دانست و افزود: هدف نهایی ما در کانون، پرورش نسلی متخصص، متعهد و دارای ریشههای فرهنگی قوی است.
داوری در بخش دیگری از سخنان خود به استقبال گسترده از این دوره جشنواره اشاره و اعلام کرد: ثبتنام در سایت دبیرخانه استان از مرز ۱۶۰۰ نفر گذشت و پس از داوری، ۶۰ شرکتکننده در گروههای سنی کودک، نوجوان و بزرگسال به مرحله نهایی راه یافتند.
وی افزود: رقابت نهایی در بخشهای متنوعی از جمله سنتی کلاسیک، آیینی -سنتی، با ابزار، ایثار و قهرمانان، دینی، منظوم، نو، علمی، زبان اشاره و نیز بخش نوآورانه ۱۰۰ ثانیهای برگزار خواهد شد.