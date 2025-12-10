رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران از ممنوعیت فعالیت‌های قایقرانی، گردشگری دریایی و صیادی تا روز جمعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سیدباقر سلطانی رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران اعلام کرد: قایقرانی، فعالیت‌های گردشگری دریایی و صیادی تا روز جمعه در دریای مازندران ممنوع است.

وی با اشاره به هشدار دریایی گفت: از صبح چهارشنبه ۱۹ تا اواخر وقت جمعه ۲۱ آذر، وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند منجر به غرق شدن قایق‌ها و شناورهای کوچک و اختلال در فعالیت صیادان شود.

رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران افزود: تردد شناورهای بزرگ نیز باید با احتیاط کامل انجام شود. همچنین بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، امروز در ارتفاعات غربی تا مرکزی استان بارش باران و برف انتظار می‌رود و دستگاه‌های امدادی در مناطق کوهستانی در حالت آماده‌باش قرار دارند.

گرم‌ترین نقطه استان طی ۲۴ ساعت گذشته قراخیل قائم‌شهر با ۲۸ درجه و سردترین نقطه بلده با ۲ درجه بالای صفر گزارش شده است.

از مسافران و شهروندان خواسته شده از سفرهای غیرضروری به ارتفاعات و کمپ‌زدن در مناطق کوهستانی تا پایان هفته خودداری کنند.