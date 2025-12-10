همه خدمات ارزنده‌ای که پس از انقلاب به مردم صورت گرفته به برکت معجزه انقلاب و امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در آیین افتتاح ۲۸۲ طرح آبرسانی روستایی خراسان رضوی گفت: هر چه برای آبادانی و امنیت کشور و مردم کار کنیم کم است، زیرا طبق وصیت شهدا باید بیش از پیش به ملت سرافراز خدمت شود.

سردار نوری به بیان خاطرات خود از وضعیت عمران و امنیت کشور پیش از انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: مناطق روستایی آن زمان که اکنون به بخش‌ها و شهر‌های پررونق تبدیل شده‌اند، پیش از انقلاب نه تنها آب و برق، گاز و جاده و خدماتی از این دست نداشتند، بلکه مردم از آزادی‌های ابتدایی در حوزه حاکمیت برخوردار نبودند.

وی به وجود کمبود‌ها و کاستی‌هایی در مسیر خدمت به مردم اذعان کرد و گفت: تحریم‌ها و کم آبی‌ها مسیر خدمت را دشوار کرده است، اما اقدامات ارزشمند جهادی مسئولان در خدمت به مردم همچنان ادامه خواهد یافت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با اجرای طرح آبرسانی به ۱۷۷ روستا بیش از ۱۵۰ هزار نفر از آب سالم و پایدار در ۱۲ شهرستان برخوردار شدند.

حسین امامی افزود: قرارداد دوم برای آبرسانی به بیش از ۵۵۰ روستا در مدت ۳۰ ماه ابلاغ شده است.

وی گفت: مبلغ قرارداد این طرح جدید بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال است که با تکمیل طرح دوم تا قبل از پایان کار دولت تنش آبی در مناطق روستایی خاتمه می‌یابد.

براساس اعلام قرارگاه آبرسانی امام حسن مجتبی (ع)، کلان طرح دوم آبرسانی به ۵۶۷ روستای خراسان رضوی با پیش بینی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار آماده انعقاد قرارداد است.