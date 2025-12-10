پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از افزایش ۳۸ درصدی جوجهریزی در استان با رفع مشکل تأمین نهادهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شفیعی گفت: در بخش گوشت مرغ، میزان جوجهریزی در آبانماه بیش از ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است و امروز میزان افزایش جوجهریزی به ۳۸ درصد رسیده است که این موضوع نشان میدهد مرغداران و دامداران عزیز به دولت در زمینه تأمین نهاده اعتماد دارند و این همکاری باعث شده روند تولید در استان حفظ شود.
وی بیان کرد: میزان نیاز ماهانه استان به نهادهها حدود ۲۲ هزار تن سویا ۱۷ هزار تن جو و ۶۲ هزار تن ذرت است که در صنعت مرغداری مصرف میشود. در حال حاضر حدود ۷.۵ میلیون قطعه طیور گوشتی در حال پرورش و حدود ۵.۵ میلیون قطعه مرغ تخمگذار فعال هستند و تعدادی نیز مرغ مادر داریم که همگی در چرخه تولید قرار دارند. خوشبختانه در سطح استان مشکل خاصی در زمینه تأمین نهاده نداریم.
شفیعی گفت: مشکل اصلی در ماههای گذشته مربوط به سامانه بازارگاه و مسائل ارزی واردکنندگان بود؛ بهطوری که برخی واردکنندگان یا نهادهها را در بازارگاه عرضه نمیکردند، یا در صورت عرضه مبلغ اضافه دریافت میکردند. این موضوع هم تولیدکنندگان را تحت فشار قرار میداد و هم نظارت دستگاههای دولتی را دشوار کرده بود و حتی موجب بروز پدیدههایی مانند خالیفروشی میشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: نهادهها از طریق شرکت پشتیبانی امور دام و بهصورت مستقیم در بازارگاه عرضه میشود. تولیدکنندگان میتوانند بدون نگرانی از دریافت مبالغ اضافی، خریدهای خود را از همین بستر انجام دهند و خوشبختانه خالیفروشی نیز منتفی شده است. بازارگاه امروز بستر بسیار مناسب و شفافی برای تأمین نهاده توسط تمامی تولیدکنندگان است.
وی افزود: در آذربایجان شرقی حدود ۹۰۰ واحد دامی فعال هستند و ظرفیت کل مرغداریهای استان بیش از ۳۲.۵ میلیون قطعه است که ظرفیت بسیار ارزشمندی برای تولید گوشت مرغ و تخممرغ محسوب میشود. در کنار تأمین نیاز استان، صادرات تخممرغ به سایر استانها و حتی برخی کشورهای دیگر نیز انجام میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، با تأکید بر نقش بسیار مهم و حیاتی مرغداران و دامداران در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: از تولیدکنندگان عزیز عذرخواهی میکنیم که اخیراً مشکلاتی در تأمین نهادههای دام و طیور در سطح کشور و به تبع آن در استان آذربایجان شرقی به وجود آمد. خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده، حدود ۱۰ هزار تن نهادههای دامی شامل ذرت و سویا از طریق شرکت پشتیبانی امور دام تحویل گرفتیم که امروز و فردا در اختیار تمامی تولیدکنندگان، متناسب با میزان نیازشان قرار خواهد گرفت.