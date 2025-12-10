پخش زنده
عرفان یزدانبخش پینگ پنگ باز شیرازی با ۶ پیروزی پیاپی در مسابقات تنیس روی میز جوانان در عربستان قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات کانتندر جوانان عربستان از ۱۶ آذر به میزبانی دمام عربستان در حال برگزاری است.
در مرحله نیمهنهایی این رقابتها در دیداری تمام ایرانی فرجی برابر عرفان یزدانبخش قرار گرفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود یزدانبخش خاتمه یافت و فرجی به نشان برنز دست یافت.
عرفان یزدانبخش با ۶ پیروزی پیاپی در بخش انفرادی رده زیر ۱۷ سال رقابتهای کانتندر جوانان عربستان قهرمان شد.