پارسی جان و ظرفیت بالای ترویج زبان فارسی
رئیس دفتر پاسداشت زبان فارسی در حوزه هنری با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از طرح «پارسیجان»، تأکید کرد: این طرح در مدت کوتاه اجرای خود نشان داده است که ظرفیت گستردهای برای ارتقای زبان فارسی در عرصههای مختلف دارد.
ناصر فیض در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما
با اشاره به اجرای سهساله طرح «پارسیجان» گفت: استقبال گسترده مخاطبان از این طرح نشان میدهد علاقهمندان به حوزه زبان و ادبیات فارسی بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور میشد.
او افزود: دلیل اینکه پیش از این چنین طرحهایی کمتر دیده شده، نبود توجه کافی به ظرفیتهای موجود بوده است.
فیض با ذکر نمونههایی از بازتابهای مردمی توضیح داد: برای مثال، خلبانی را دیدیم که برای ایجاد آرامش در مسافران، هنگام تکانهای هواپیما با زبان شعر با آنان ارتباط میگرفت و این نشان میدهد که زبان و شعر فارسی چقدر میتواند در زندگی روزمره نقشآفرین باشد.
وی با اشاره به تماسهای متعدد علاقهمندان برای مشارکت در این طرح گفت: در حالی که فقط دو تا سه دوره از اجرای طرح گذشته، حجم مراجعهها نشان میدهد که در صورت حمایت نهادهای ملی و مجموعههایی که دغدغه زبان فارسی دارند، این طرح میتواند بسیار فراگیرتر شود.
رئیس دفتر پاسداشت زبان فارسی تأکید کرد: هدف تنها جایگزینی واژههای بیگانه نیست؛ بلکه باید زیباییها و ظرفیتهای گسترده زبان فارسی در محصولات فرهنگی، نامگذاریها و شیوههای ارتباط با مخاطب نشان داده شود.
او افزود: به باور من، مخاطبان و فعالان این حوزه روزبهروز بیشتر میشوند و ممکن است در آینده انتخاب از میان علاقهمندان به دلیل فراوانی افراد توانمند، دشوارتر هم بشود.