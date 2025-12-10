به مناسبت هفته پژوهش، نمایشگاه پژوهش و فناوری در دانشگاه پیام نور استان خوزستان گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست دانشگاه پیام نور استان خوزستان در این مراسم گفت: پژوهش محور اصلی رشد علمی است و این دانشگاه تلاش دارد بستری فراهم کند تا پژوهشگران بتوانند از مرحله ایده تا اجرا، مسیر علمی خود را با توان و حمایت بیشتری طی کنند.

دکتر مروج وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی استان، خواستار تعامل گسترده‌تر میان دانشگاه و نهاد‌های اجرایی برای حل مسائل واقعی جامعه شدو افزود: پژوهش‌های علمی دانشگاه‌ها می‌تواند بازوی مهمی برای سیاست‌گذاری در حوزه پیشگیری باشد و دانشگاه پیام نور با توجه به توان علمی خود، ظرفیت ارزشمندی در این حوزه دارد.